Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий

В Киеве прогнозируются сильные порывы ветра.

Фото: ns-plus.com.ua

В пятницу, 24 ноября, в Киеве из-за погодных условий был объявлен I уровень опасности, желтый. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Завтра столице и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Также будет идти дождь, ночью местами с мокрым снегом.

В Киеве ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

Ранее сообщалось, что в Киеве выпал первый снег.

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