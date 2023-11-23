Враг обстрелял кассетными снарядами Чернобаевку: есть погибшие и раненые, фото

Пока известно о трех погибших.

Фото: Андрей Ермак/Телеграм

Российские оккупационные войска не перестают обстреливать освобожденную территорию Херсонщины. Сегодня враг нанес удар по Чернобаевке. По состоянию на данный момент известно о 3 погибших и 4 раненых людях. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Предварительно известно, что обстрел велся кассетными боеприпасами.

"Россияне обстреляли Чернобаевку на Херсонщине. Предварительно известно, что обстрел велся кассетными боеприпасами. Сейчас известно о 3 погибших и 4 раненых людях", - рассказал он.

Фото: Андрей Ермак/Телеграм

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