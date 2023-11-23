Минобороны будет поставлять новое оружие сразу на поле боя

Минобороны сократило процесс поставки оружия до 20 дней, а его испытания происходят непосредственно на поле боя.

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Министерство обороны Украины реформирует процесс поставки нового оружия в войска, сократив процесс его поставки. Новое оружие будут испытывать непосредственно уже на поле боя, сообщили в Минобороны.

Разработана новая схема, которая позволяет сократить процесс поставки до 20 дней. Это существенное сужение сроков по сравнению с предыдущими многомесячными затратами на издание приказа о допуске к эксплуатации и его согласование с Министерством обороны и Генеральным штабом.

Реформа также касается закупки беспилотников классов "микро" и "мин". Теперь возможность приобретения этих летательных аппаратов для использования в боевых условиях открывается даже в случае, если они еще не имеют официального допуска к эксплуатации или кодификации как предметы снабжения.

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