По примеру НАТО: Минобороны распределило свой бюджет на три части

Сумму в 1,16 триллиона гривен разделили на три больших пакета.

Министерство обороны Украины распределило бюджет-2024 на три части по примеру стран НАТО. Это: расходы на закупку боеприпасов и вооружения, расходы на персонал и эксплуатационные расходы. Об этом сообщил заместитель министра обороны Юрий Джигир в эфире телемарафона.

Он напомнил, что бюджет Минобороны на следующий год составляет 1,16 триллиона гривен.

Эту сумму можно условно разделить на три больших пакета, как это делают страны НАТО.

«Первый пакет – закупка боеприпасов и вооружения, что составляет более 20% нашего оборонного бюджета.

Второй пакет – самый большой – персонал. Расходы на людей составят более 70% бюджета. Это - денежное довольствие, дополнительные выплаты за боевые задачи, обучение, питание военнослужащих и обеспечение вещевым имуществом.

И третий пакет – эксплуатационные расходы. Они включают топливо, подготовку войск, коммунальные платежи, текущий ремонт», - рассказал Джигир.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.