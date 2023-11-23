Помогал уклонистам выезжать за границу: суд наказал экс-руководителя центра предоставления админуслуг

Чиновник погорел на взятке в 2022 году.

Управление СБ Украины в Закарпатской области сообщило, что к тюремному заключению приговорен житель г. Виноградов, бывший руководитель центра предоставления админуслуг, предлагавший мужчинам призывного возраста документы для беспрепятственного пересечения государственной границы. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

Мужчина был задержан в мае 2022 года при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Мужчина признан виновным по статье 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью.

В настоящее время приговор, согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что В Одессе разоблачили схему переправки уклонистов через границу за 10 500 долларов.

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