В КУпАП з’являться нові штрафи за психологічне насильство за ознакою статі та сексуальне домагання на роботі

У Кодексі про адміністративні правопорушення передбачать відповідальність за сексуальні домагання на роботі, а також за умисне вчинення будь-яких діянь фізичного, психологічного або економічного характеру через належність особи до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі жінки або чоловіка.

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За психологічне або економічне насильство, спрямоване проти особи через її/його належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі жінки або чоловіка запровадять адміністративну відповідальність. Відповідні зміни передбачає законопроект 8329 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Стамбульської конвенції, схвалений Верховною Радою 22 листопада за основу.

Так, в КУпАП запровадяться статтю 173-6 «Насильство за ознакою статі».

Відповідно до неї вчинення насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій чи бездіяльності) фізичного, психологічного або економічного характеру, спрямованих проти осіб через їх належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі жінки або чоловіка в суспільстві, що завдають фізичної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, будуть тягнути за собою накладення штрафу від 340 до 680 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 10 діб.

Також вводиться стаття 173-7 «Сексуальне домагання».

Згідно з нею сексуальне домагання, тобто вчинення без згоди особи вербальних, невербальних або фізичних дій сексуального характеру, які не спричинили тілесних ушкоджень, метою або наслідком яких є приниження гідності особи, зокрема шляхом створення залякуваного, ворожого, принизливого або образливого середовища, та не пов’язані із проникненням в тіло іншої особи, - тягнуть за собою накладення штрафу від 340 до 850 грн або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

Якщо ж такі дії вчинені відносно особи, яка перебуває у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування, то це буде загрожувати штрафом від 850 до 1 190 або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Також у Законі «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» пропонується визначити, що сексуальні домагання - дії сексуального характеру, які не спричинили тілесних ушкоджень, виражені вербально (погрози, залякування, непристойні зауваження), невербально (жести, рухи тіла) або фізично (доторкання, поплескування), метою або наслідком яких є приниження гідності особи, зокрема шляхом створення залякуваного, ворожого, принизливого або образливого середовища, та не пов'язані з проникненням в тіло іншої особи, у тому числі щодо осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування; насильство за ознакою статі - діяння, спрямовані проти осіб через їхню належність до певної статі чи стереотипні уявлення щодо соціальної ролі жінки або чоловіка в суспільстві, що завдають або можуть завдати фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, в тому числі погрози таких дій, у публічному або приватному житті.

Автор: Наталя Мамченко

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