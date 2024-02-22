У Раді підтримали зміни до КУпАП щодо запобігання насильству стосовно жінок

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує ВРУ прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт.

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності розглянув у другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)» (реєстр. № 8329).

За результатами розгляду було прийнято рішення рекомендувати ВРУ прийняти зазначений проєкт у другому читанні та в цілому як закон.

У Комітеті вважають, що його прийняття сприятиме запобіганню домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту потерпілих, в тому числі дітей та корекції поведінки кривдника.

Метою законопроєкту є приведення норм Кодексу України про адміністративні правопорушення та закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» у відповідність до положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цим явищем та вдосконалення процесуального порядку розгляду таких справ.

Законопроєктом пропонується:

зобов’язати суди під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних із домашнім насильством, насильством за ознакою статі вирішувати питання про направлення осіб на проходження програми для кривдників з обов’язковим обґрунтуванням такого рішення у постанові про адміністративне правопорушення за даною категорією справ (зміни до статей 39-1, 283 КУпАП);

викласти статтю 173-2 (Вчинення домашнього насильства) КУпАП в новій редакції, а саме відокремити у нову самостійну норму склад правопорушення, пов’язаного з насильством за ознакою статі (нова стаття 173-6 КУпАП), а також порушення, пов’язані з терміновим заборонним приписом (нова стаття 173-8 КУпАП);

у новій статті 173-7 «Сексуальне домагання» КУпАП чітко розмежувати адміністративну відповідальність зі статтею 153 «Сексуальне насильство» КК України;

обмежити можливість застосування статті 22КУпАП (Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення) щодо правопорушень, передбачених статтею 173-2 (Вчинення домашнього насильства);

передбачити збільшення до 12-ти годин строку адміністративного затримання осіб у випадках вчинення ними домашнього насильства, насильства за ознакою статі або невиконання термінового заборонного припису, в необхідних випадках, для встановлення особи або з’ясування обставин правопорушення (статті 263 КУпАП);

дітей-свідків правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством та насильством за ознакою статі прямо передбачити як таких, що також визнаються потерпілими (стаття 269 КУпАП).

Раніше ми писали, що за психологічне або економічне насильство, спрямоване проти особи через її/його належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі жінки або чоловіка запровадять адміністративну відповідальність. Відповідні зміни передбачає законопроект 8329 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Стамбульської конвенції, схвалений Верховною Радою 22 листопада за основу.

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