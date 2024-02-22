Швеція приймає «Євробачення-2024»: які заходи проведуть у місті Мальме до пісенного конкурсу

Окрім самого конкурсу, паралельно відбуватиметься ціла низка заходів у всьому місті.

Шведське місто Мальме, яке цього року прийматиме пісенний конкурс «Євробачення», оприлюднило деталі про Eurovision Village, фан-зону та інші культурні заходи, пов’язані з конкурсом. Про це йдеться на офіційному сайті Євробачення.

Заходи триватимуть з 4 по 11 травня.

Півфінали та гранд-фінал проходитиме у Malmö Arena, що розташована поруч із залізничною станцією Hyllie. Але окрім самого конкурсу, паралельно відбуватиметься ціла низка заходів у всьому місті.

Офіційна фан-зона Eurovision Village буде розташована в Folkets Park (Народному парку), EuroClub пройде у Malmö Live Congress, а вечірка Grand Final Party у Concert Hall, що супроводжуватиметься жвавою програмою на Вулиці Євробачення. Усі локації будуть розташовані таким чином, що до них буде легко дістатися громадським транспортом, велосипедом чи пішки.

«Ми в Мальме сподіваємося прийняти сотні тисяч гостей у нашому місті, і ми разом організовуємо це колективне свято. Тепер настав час показати наше креативне та сміливе місто», — поділилась керівна директорка City Host Event Карін Карлссон.

Музичний лайнап буде різноманітним: як мейнстримні, так і нішеві жанри, що презентує як Мальме, так і Швецію. Будуть стаціонарні сцени, пересувні майданчики, запланована співпраця з місцевими організаціями та організаторами із залученням як міських закладів культури, так і незалежних культурних сцен.

«Ми дуже чекаємо тижня Євробачення в Мальме. Усі події в місті ідеально доповнюють подію на Malmö Arena», — зазначила виконавча продюсерка Євробачення-2024 на SVT Ебба Адіельссон.

У Eurovision Village у Folkets Park виступатимуть як відомі «імена Євробачення», так і інші виконавці. Буде кілька зон для активного відпочинку та спілкування. Незалежні культурні заклади та заклади харчування парку матимуть власні програми та сприятимуть яскравому загальному досвіду.

Популярна у Мальме пішохідна вулиця Фріїсгатан стане Вулицею Євробачення – жвавою ділянкою між станцією Тріангельн і Eurovision Village. Тут, за словами організаторів розмісять «музичні сюрпризи» та їжу з усього міста та світу.

У Malmö Live Congress та Concert Hall проходитимуть вечірки під час конкурсу. Тут відбудеться церемонія відкриття та завершальна фінальна вечірка з веселою програмою між ними.

У Malmö Live також буде бірюзовий хідник зірок і Євроклуб.

Нагадаємо, що Alyona Alyona & Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.