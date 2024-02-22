Зеленський на Ставці заслухав доповідь про строки отримання літаків F-16

На засіданні Ставки обговорили кількість, терміни отримання винищувачів та підготовку інфраструктури та персоналу.

У четвер, 22 лютого, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорювали низку питань, зокрема, терміни отримання винищувачів F-16.

На ставці також обговорили ситуацію на фронті: «Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках».

Доповідали головкомандувач Олександр Сирський та начальник ГУР МО Кирило Буданов.

«Заслухав останні зміни в оперативній обстановці від Головкома Олександра Сирського. Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів. Заслухав інформацію про плани ворога від начальника ГУР МО Кирила Буданова.

Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка – нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки – наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію.

Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. Кількість у першій партії, терміни отримання. Підготовка інфраструктури та персоналу. Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків», — розповів Зеленський.

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