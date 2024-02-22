Зеленский на Ставке заслушал доклад о сроках получения самолетов F-16

На заседании Ставки обсудили количество, сроки получения истребителей и подготовку инфраструктуры и персонала.

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В четверг, 22 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждался ряд вопросов, в частности сроки получения истребителей F-16.

На ставке также обсудили ситуацию на фронте: «Подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях».

Докладывали главкомандующий Александр Сырский и начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

«Заслушал последние изменения в оперативной обстановке от Главкома Александра Сырского. Ситуация по всем основным направлениям, оборонные действия и отдельные наступательные операции. Поступление и расход боеприпасов, ракет, дронов. Заслушал информацию о планах врага от начальника ГУР МО Кирилла Буданова.

Подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях. Авдеевка – новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки – наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог только на дезинформационную операцию.

Отдельный закрытый доклад по всему, что касается самолетов F-16. Количество первой партии, сроки получения. Подготовка инфраструктуры и персонала. Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов», – рассказал Зеленский.

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