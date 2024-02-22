В Украине обновят права и функции местных администраций

Раде рекомендуют принять законопроект о реформировании территориальной организации исполнительной власти.

Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Парламенту принять во втором чтении проект Закона №4298 о внесении изменений в Закон Украины «О местных государственных администрациях» и некоторых других законодательных актов Украины относительно реформирования территориальной организации исполнительной власти в Украине. Об этом сообщила глава Комитета, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, законопроект только усилит децентрализационные процессы, в то же время он должен обеспечить баланс государственного управления, одновременно не посягая на права местного самоуправления.

«Реформа децентралізації передала ресурси та повноваження на місцевий рівень. Проте, питання відповідальності за ухвалені рішення залишається відкритим. Законопроєкт №4298 спрямований на вирішення цієї проблеми, зміцнюючи нагляд за законністю рішень. По суті, зараз ми ще досі маємо як інструмент державного управління застарілі за своїм функціоналом та малоефективні в умовах військової агресії РДА та ОДА, місце яких в системі держуправління передбачалося замінити на систему префектів. Але такі дії потребують змін до Конституції щодо зміни статусу держадміністрацій, а це, як відомо, зараз неможливо», - наголосила Олена Шуляк.

За її словами, законопроєктом №4298 передбачається врегулювати права та функції МДА. Зокрема у редакції до другого читання передбачені:

- надання головам МДА та їх заступникам статусу державних службовців;

- створення кадрового резерву;

- координація МДА діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади;

- забезпечення нагляду за законністю дій ОМС;

- збалансована систему призначення за звільнення голів МДА;

- чіткий розподіл повноважень ОДА та РДА.

«Ми проводили низку зустрічей з стейкхолдерами, з асоціаціями місцевого самоврядування при модеруванні наших міжнародних партнерів при допомозі Ради Європи. І нинішній варіант напрацьованого з їх участю законопроєкту максимально готовий до винесення у сесійну залу. Нам потрібно, щоб були механізми нагляду за законністю рішень, які приймаються на рівні місцевого самоврядування. Цей законопроєкт, який, до речі, вписаний в один з пунктів плану Ukraine Facility, запровадить їх», - зазначила О.Шуляк.

Вона нагадала - реформа децентралізації дала на місця ресурси і повноваження, але питання відповідальності за них доки було не вирішене. Тож саме законопроект №4298 - якраз про відповідальність через нагляд за законністю ухвалених рішень.

Ранее мы писали, что в КАСУ появится порядок обжалования актов местного самоуправления и мешающая этому коллизия.

Также сообщалось, что к закону о местных государственных администрациях с префектурными функциями может быть применена спецпроцедура.

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