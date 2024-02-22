Верховная Рада одобрила законопроект об ограничении для военнослужащих на распространение определенной информации в соцсетях

Он предусматривает, что военнослужащие не имеют права распространять в медиа и соцсетях информацию, позволяющую определить геопространственные данные о военных объектах, воинских частях и военнослужащих.

22 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту 10313. Его 4 декабря 2023 внесли народные депутаты Давид Арахамия, Александр Завитневич, Роксолана Пидласа и другие народные избранники, впрочем, уже 8 декабря проект отозвали, а 11 декабря зарегистрировали другой – доработанный, удалив с сайта Верховной Рады первую редакцию законопроекта.

8 января Комитет по нацбезопасности рекомендовал одобрить этот проект 10313 в первом чтении.

В частности, в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предлагается ввести новую статью 8-2 «Реализация права военнослужащих на информацию». В соответствии с ней военнослужащие имеют право на свободное получение, использование, распространение информации в соответствии с Законом «Об информации» и другими законами с учетом ограничений, установленных настоящим Законом.

Военнослужащие не имеют права распространять в медиа, информационных системах общего доступа (в сети Интернет и других телекоммуникационных сетях общего пользования) информацию, позволяющую определить (в частности путем обработки, анализа и обобщения с помощью специального программного обеспечения): геопространственные данные о военных объектах , воинские части (подразделения) и военнослужащих во время выполнения возложенных их задач; характер этих задач и силы и средства, вовлеченные в их выполнение.

Также авторы предлагают внести изменения в Устав внутренней службы и Дисциплинарный устав ВСУ, которыми предусмотреть нормы по недопущению нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола или сексуальными притязаниями.

Кроме того, будут введены нормы о предоставлении военнослужащим одноразового отпуска при рождении ребенка в соответствии со статьей 19-1 Закона «Об отпусках» с сохранением денежного довольствия в полном размере; уточнено общее время пребывания военнослужащего на лечении за границей; введены нормы по освобождению от исполнения служебных обязанностей военнослужащих в случае болезни ребенка в возрасте до 14 лет, нуждающегося в стационарном лечении, с сохранением денежного довольствия.

Законопроект предусматривает новое регулирование права обращения за назначением (перерасчетом) пенсии во время действия военного положения лиц, призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или принятых на военную службу по контракту в период военного положения, по письменному заявлению о назначении (перерасчете) пенсии заверенной командиром (начальником) воинской части; уточнение норм относительно требований к военным капелланам и комплектование должностей военных капелланов гражданскими лицами; уточнение норм прав отдельных военных должностных лиц на пользование дисциплинарной властью; новые полномочия специально уполномоченных государственных органов по вопросам гуманитарной помощи по осуществлению обязательной проверки качества гуманитарной помощи, в частности предоставляемой силам обороны, и установлению ответственности за невыполнение мер официального контроля качества товаров (предметов) гуманитарной помощи; уточнение оснований выплаты дополнительного вознаграждения во время действия военного положения военнослужащим, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), связанным с исполнением обязанностей военной службы по защите Родины, признаны военно-врачебной комиссией ограниченно пригодными к военной службы или непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев и зачисленные в распоряжение соответствующих командиров.

Автор: Наталья Мамченко

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