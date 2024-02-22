За лоббирование без регистрации в Реестре прозрачности будут штрафовать до 1700 грн

Протоколы за нарушение правил лоббирования будет составлять НАПК.

Источник фото: rada.gov.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 21 февраля рассмотрел проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по нарушению законодательства в сфере лоббирования» №10373, поданный Кабинетом Министров и определенный как евроинтеграционный приоритетный.

Законопроектом регулируется вопрос установления административной ответственности за осуществление лоббирования без регистрации и нарушение законодательства в сфере лоббирования.

Проектом Закона предложено дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новыми нормами, которыми установлена административная ответственность в виде штрафа:

за осуществление лоббирования без регистрации в Реестре прозрачности в размере от 50 до 1 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (что составляет 850-1700 грн);

за нарушение законодательства в сфере лоббирования субъектом лоббирования в размере от 50 до 2 000 НМДГ (что составляет 850-34 000 грн) с запретом осуществления лоббирования сроком на один год в зависимости от вида нарушения;

за совершение действий или принятие решений в условиях конфликта интересов при лоббировании в размере от 300 до 1000 НМДГ с запретом осуществления лоббирования сроком на один год (что равняется 5 100-17 000 грн).

Кроме того, в законопроекте статья 24 КоАП дополнена новым видом административного взыскания посредством запрета осуществления лоббирования.

Также положениями законопроекта предложено расширить полномочия работников Национального агентства по предотвращению коррупции путем предоставления им полномочий по сложению протоколов по указанным статьям.

Члены Комитета поддержали целесообразность на законодательном уровне установления административной ответственности за нарушение законодательства в сфере лоббирования и приняли решение рекомендовать Верховной Раде проект №10373 по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Комитет по вопросам правовой политики рассмотрел предложения и поправки, поступившие от субъектов права законодательной инициативы в законопроект о добросовестном лоббировании №10337. Его планируется принять в целом как закон.

Автор: Наталя Мамченко

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