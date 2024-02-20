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Комитет ВРУ поддержал правительственный законопроект о лоббировании, но кое-что предлагает уточнить

13:30, 20 февраля 2024
Ко второму чтению поступило 1 296 поправок и предложений по совершенствованию отдельных положений законопроекта.
Комитет ВРУ поддержал правительственный законопроект о лоббировании, но кое-что предлагает уточнить
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Комитет по вопросам правовой политики рассмотрел предложения и поправки, поступившие от субъектов права законодательной инициативы к законопроекту о добропорядочном лоббировании (№10337).

Проект закона подал Кабмин, а Парламент принял его за основу 10 января.

Ко второму чтению поступило 1 296 поправок и предложений по совершенствованию отдельных положений законопроекта. С целью усовершенствования положений проекта закона и соблюдения требований законодательной техники Комитет предложил дополнить сравнительную таблицу рядом поправок и предложений.

Так, ко второму чтению уточняется терминология закона и область его действия. В частности, изымается понятие «адвокация» и положения, которые должны были бы урегулировать соответствующие отношения. Предлагается определить лоббирование как деятельность, осуществляемую с целью воздействия (попытки воздействия) на объект лоббирования в коммерческих интересах бенефициара (за вознаграждение, получаемое прямо или косвенно, и/или с оплатой фактических затрат, необходимых для его осуществления) или в собственных коммерческих интересах лица и касается предмета лоббирования.

Ко второму чтению также предлагается уточнить: принципы лоббирования; правовой статус субъекта лоббирования; требования к договору лоббирования; вопросы создания Реестра прозрачности как информационно-коммуникационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку и предоставление информации о субъектах лоббирования и их отчетности.

Предлагается установить, что не может быть предметом лоббирования нормативно правовой акт относительно:

1) объявления общей или частичной мобилизации;

2) введения в Украине или в отдельных ее местностях военного положения;

3) объявления по представлению Президента Украины состояния войны и заключения мира;

4) использования Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;

5) введения в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения;

6) оглашения отдельных местностей зонами чрезвычайной экологической ситуации;

7) изменения территории Украины;

8) амнистии.

Закон должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через два месяца со дня начала функционирования Реестра прозрачности, но не позднее 1 января 2025 года, кроме отдельных пунктов раздела «Заключительные положения», которые вступают в силу и вводятся в действие со дня опубликования этого Закона или со дня его введения в действие.

С учетом предложенных Комитетом предложений ко второму чтению подготовлена сравнительная таблица к законопроекту, содержащая 1 339 поправок и предложений, по результатам рассмотрения которых предлагается учесть 326 (в том числе учесть частично и редакционно), а 1 013 – отклонить.

Комитет решил рекомендовать Верховной Раде законопроект о добропорядочном лоббировании принять во втором чтении и в целом в редакции, предложенной Комитетом, а также в случае принятия законопроекта как закона поручить Комитету вместе с Главным юридическим управлением Аппарата ВРУ осуществить редакционную и технико-юридическую доработку его текста.

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