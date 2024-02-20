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Сотрудники НАПК и детективы НАБУ: стало известно, кто вышел в финал конкурса на главу НАПК

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Рапорт сотрудника полиции не может служить однозначным доказательством виновности водителя в нарушении ПДД, - Верховный Суд

Суды исследовали видеозапись из нагрудной камеры патрульного полицейского, которая не содержала сведений об совершении административного правонарушения водителем.

Руководитель управления НАПК, экс-нардеп Андрей Тетерук объяснил, как купил земельные участки в Вышгородском районе по 76 тысяч грн в 2022 году, и почему они не отразились в декларации

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Чтобы «дела Майдана» эффективно рассматривались в судах, необходимы изменения в процессуальное законодательство – Офис Генпрокурора

В Офисе генпрокурора считают, что суды должны определять приоритетность в рассмотрении дел.

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Сергей Степанян отметил, что объективно трудно объяснить определенные доходы от предпринимательства семьи, приобретенные 20-30 лет назад.

  1. В Украине

Обжалование решений по неучету таблиц данных: разъяснение ГНС

20:48, 20 февраля 2024
Налоговики объяснили, когда жалобу на решение об отказе в регистрации НН/РК в ЕРНН считают полностью удовлетворенной в пользу плательщика.
Обжалование решений по неучету таблиц данных: разъяснение ГНС
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Главное управление Государственной налоговой службы в Черкасской области разъяснило нюансы обжалования решений по неучету таблиц данных.

В соответствии с п. 12 Порядка рассмотрения жалобы по решению об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 г. № 1165 «Об утверждении порядков по вопросам приостановки регистрации налоговой накладной/расчет в Едином реестре налоговых накладных» по результатам рассмотрения жалобы комиссия центрального уровня в срок, определенный п. 56.23 ст. 56 Налогового кодекса Украины, принимает одно из следующих решений:

  • удовлетворяет жалобу и отменяет решение комиссии регионального уровня об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в Едином реестре налоговых накладных;
  • оставляет жалобу без удовлетворения и решения комиссии регионального уровня об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в ЕРНН без изменений.

Подпунктом 56.23.3 п. 56.23 ст. 56 НКУ определено, что жалоба на решение об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в ЕРНН рассматривается в течение 10 календарных дней со дня получения такой жалобы центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику. Срок рассмотрения жалобы не может быть продлен.

Если мотивированное решение по жалобе налогоплательщика на решение об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в ЕРНН не направляется налогоплательщику в течение 10-дневного срока, такая жалоба считается полностью удовлетворенной в пользу налогоплательщика со дня, следующего за последним днем указанного срока (п .п.56.23.4 п. 56.23 ст.56 НКУ).

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