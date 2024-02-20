Обжалование решений по неучету таблиц данных: разъяснение ГНС

Налоговики объяснили, когда жалобу на решение об отказе в регистрации НН/РК в ЕРНН считают полностью удовлетворенной в пользу плательщика.

Главное управление Государственной налоговой службы в Черкасской области разъяснило нюансы обжалования решений по неучету таблиц данных.

В соответствии с п. 12 Порядка рассмотрения жалобы по решению об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 г. № 1165 «Об утверждении порядков по вопросам приостановки регистрации налоговой накладной/расчет в Едином реестре налоговых накладных» по результатам рассмотрения жалобы комиссия центрального уровня в срок, определенный п. 56.23 ст. 56 Налогового кодекса Украины, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу и отменяет решение комиссии регионального уровня об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в Едином реестре налоговых накладных;

оставляет жалобу без удовлетворения и решения комиссии регионального уровня об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в ЕРНН без изменений.

Подпунктом 56.23.3 п. 56.23 ст. 56 НКУ определено, что жалоба на решение об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в ЕРНН рассматривается в течение 10 календарных дней со дня получения такой жалобы центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику. Срок рассмотрения жалобы не может быть продлен.

Если мотивированное решение по жалобе налогоплательщика на решение об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в ЕРНН не направляется налогоплательщику в течение 10-дневного срока, такая жалоба считается полностью удовлетворенной в пользу налогоплательщика со дня, следующего за последним днем указанного срока (п .п.56.23.4 п. 56.23 ст.56 НКУ).

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