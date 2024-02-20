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  1. В мире

TikTok подозревают в распространении пропаганды и теорий заговоров, — ЗМІ

12:53, 20 февраля 2024
В ЕС встревожены тем, что в TikTok часто появляются видео, которые предлагают подросткам совершить опасные для жизни действия.
TikTok подозревают в распространении пропаганды и теорий заговоров, — ЗМІ
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Как известноЕвропейский Союз расследует возможные нарушения правил TikTok, направленных на защиту несовершеннолетних пользователей и обеспечение прозрачности в рекламе. Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) предусматривает, что большие онлайн-платформы и поисковые системы должны принимать меры по борьбе с незаконным онлайн-контентом и рисками общественной безопасности.

Как сообщает немецкое издание Bild, в ЕС TikTok также подозревают в распространении пропаганды, радикальных идей и теорий заговора. 

"Факт таков: приложение неоднократно «взламывается» и, таким образом, становится ядром радикальных идеологий и опасных теорий заговора", - сказано в сообщении.

Также издание пишет, что в некоторых случаях  пропаганда в TikTok распространяется без фильтрации.

"Платформа содержит, среди прочего, видеоролики, в которых прославляются российские солдаты", - пишет Bild.

Также, по данным издания, там без фильтрации размещаются антисемитские ролики или ролики в поддержку ХАМАС.

"Большая часть того, что мы сейчас видим на наших страницах [в TikTok], — это откровенная ненависть к Израилю, вопиющий антисемитизм и антисемитские теории заговора об Израиле", — говорит представитель Образовательного центра Анны Франк Ева Берендсен.

Кроме того, в TikTok часто появляются ролики, которые предлагают, в частности подросткам, совершить опасные для жизни действия: душить себя до потери сознания или пытаться выпить литры молока.

"Существует огромный потенциал для того, чтобы все пошло не так. Но я не думаю, что полный запрет TikTok — это приемлемый вариант. Социальные сети — это часть нашей жизни. Если вы полностью запретите их, они не научатся ими пользоваться", — отмечает в разговоре с BILD медиа-тренер SCHAU-HIN Ирен Шульц.

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