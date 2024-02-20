TikTok підозрюють у поширенні пропаганди та теорій змов, — ЗМІ

Як відомо, Європейський Союз розслідує можливі порушення правил TikTok, спрямованих на захист неповнолітніх користувачів та забезпечення прозорості реклами. Закон ЄС про цифрові послуги (DSA) передбачає, що великі онлайн-платформи та пошукові системи повинні вживати заходів щодо боротьби з незаконним онлайн-контентом та ризиками громадської безпеки.
Як повідомляє німецьке видання Bild, у ЄС TikTok також підозрюють у поширенні пропаганди, радикальних ідей та теорій змови.
"Факт такий: програма неодноразово «зламується» і, таким чином, стає ядром радикальних ідеологій та небезпечних теорій змови", - сказано в повідомленні.
Також видання пише, що в деяких випадках пропаганда TikTok поширюється без фільтрації.
"Платформа містить, серед іншого, відеоролики, в яких славляться російські солдати", - пише Bild.
Також, за даними видання, там без фільтрації розміщуються антисемітські ролики чи ролики на підтримку ХАМАСу.
"Більшість того, що ми зараз бачимо на наших сторінках [у TikTok], - це відверта ненависть до Ізраїлю, що кричить антисемітизм і антисемітські теорії змови про Ізраїль", - сказала представник Освітнього центру Анни Франк Єва Берендсен.
Крім того, у TikTok часто з'являються ролики, які пропонують, зокрема підліткам, вчинити небезпечні для життя дії: душити себе до свідомості або намагатися випити літри молока.
"Існує величезний потенціал для того, щоб все пішло не так. Але я не думаю, що повна заборона TikTok - це прийнятний варіант. Соціальні мережі - це частина нашого життя. Якщо ви повністю забороните їх, вони не навчаться ними користуватися", - зазначає у розмові з BILD медіа-тренер SCHAU-HIN Ірен Шульц.
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