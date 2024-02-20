TikTok підозрюють у поширенні пропаганди та теорій змов, — ЗМІ

У ЄС стурбовані тим, що в TikTok часто з'являються відео, які пропонують підліткам вчинити небезпечні для життя дії.

Як відомо, Європейський Союз розслідує можливі порушення правил TikTok, спрямованих на захист неповнолітніх користувачів та забезпечення прозорості реклами. Закон ЄС про цифрові послуги (DSA) передбачає, що великі онлайн-платформи та пошукові системи повинні вживати заходів щодо боротьби з незаконним онлайн-контентом та ризиками громадської безпеки.

Як повідомляє німецьке видання Bild, у ЄС TikTok також підозрюють у поширенні пропаганди, радикальних ідей та теорій змови.

"Факт такий: програма неодноразово «зламується» і, таким чином, стає ядром радикальних ідеологій та небезпечних теорій змови", - сказано в повідомленні.

Також видання пише, що в деяких випадках пропаганда TikTok поширюється без фільтрації.

"Платформа містить, серед іншого, відеоролики, в яких славляться російські солдати", - пише Bild.

Також, за даними видання, там без фільтрації розміщуються антисемітські ролики чи ролики на підтримку ХАМАСу.

"Більшість того, що ми зараз бачимо на наших сторінках [у TikTok], - це відверта ненависть до Ізраїлю, що кричить антисемітизм і антисемітські теорії змови про Ізраїль", - сказала представник Освітнього центру Анни Франк Єва Берендсен.

Крім того, у TikTok часто з'являються ролики, які пропонують, зокрема підліткам, вчинити небезпечні для життя дії: душити себе до свідомості або намагатися випити літри молока.

"Існує величезний потенціал для того, щоб все пішло не так. Але я не думаю, що повна заборона TikTok - це прийнятний варіант. Соціальні мережі - це частина нашого життя. Якщо ви повністю забороните їх, вони не навчаться ними користуватися", - зазначає у розмові з BILD медіа-тренер SCHAU-HIN Ірен Шульц.

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