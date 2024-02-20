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  1. В Україні

Виправдовував збройну агресію рф: у Києві блогеру повідомили про підозру та заборонили користуватися соцмережами

14:49, 20 лютого 2024
Блогер, що називає себе політичним аналітиком, через свої акаунти у соціальних мережах поширював матеріали, в яких виправдовував російську агресію проти України.
Виправдовував збройну агресію рф: у Києві блогеру повідомили про підозру та заборонили користуватися соцмережами
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У Києві блогеру, який виправдовував збройну агресію рф в Україні, повідомили про підозру та заборонили користуватися соцмережами. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 39-річному столичному блогеру за фактами неодноразового поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що блогер, що називає себе політичним аналітиком, через свої акаунти у соціальних мережах, зокрема у Telegram (6,5 тис. підписників), на платформі YouTube (26,4 тис. підписників) та у Twitter поширював матеріали, в яких виправдовував російську агресію проти України.

«Зокрема блогер переконував свою аудиторію, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочав не путін та росія, а президент США, і загалом, у всьому що відбувається - окупація частини українських територій, численні ракетні обстріли України - винні Сполучені штати. Саме такий наратив - улюблена тема російських пропагандистів», — зазначили у прокуратурі.

Висновками судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що тексти опублікованих матеріалів містять висловлювання у формі заперечення збройної агресії рф проти України.

Солом'янським районним судом м.Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Також за клопотанням прокурора йому заборонено користуватися власними сторінками у соціальних мережах та месенджерами.

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