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Оправдывал вооруженную агрессию рф: в Киеве блогеру сообщили о подозрении и запретили пользоваться соцсетями

14:49, 20 февраля 2024
Блогер, называющий себя политическим аналитиком, через свои аккаунты в социальных сетях распространял материалы, в которых оправдывал российскую агрессию против Украины.
Оправдывал вооруженную агрессию рф: в Киеве блогеру сообщили о подозрении и запретили пользоваться соцсетями
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В Киеве блоггеру, оправдывавшему вооруженную агрессию рф в Украине, сообщили о подозрении и запретили пользоваться соцсетями. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 39-летнему столичному блоггеру по фактам неоднократного распространения материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии рф против Украины (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что блоггер, называющий себя политическим аналитиком, через свои аккаунты в социальных сетях, в частности в Telegram (6,5 тыс. подписчиков), на платформе YouTube (26,4 тыс. подписчиков) и в Twitter распространял материалы, в которых оправдывал российскую агрессию против Украины.

«В частности, блоггер убеждал свою аудиторию, что полномасштабное вторжение в Украину начал не путин и россия, а президент США, и в общем, во всем происходящем - оккупация части украинских территорий, многочисленные ракетные обстрелы Украины - виновные Соединенные штаты. Именно такой нарратив – любимая тема российских пропагандистов», — указали в прокуратуре.

Выводами судебной лингвистической экспертизы подтверждено, что тексты опубликованных материалов содержат высказывания в форме отрицания вооруженной агрессии рф против Украины.

Соломенским районным судом г.Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также по ходатайству прокурора ему запрещено пользоваться своими страницами в социальных сетях и мессенджерами.

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