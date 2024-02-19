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ЄС почав розслідування щодо TikTok у зв'язку з ймовірними порушеннями правил захисту неповнолітніх

17:17, 19 лютого 2024
TikTok підозрюють у порушеннях правил, спрямованих на захист неповнолітніх користувачів та забезпечення прозорості в рекламі.
ЄС почав розслідування щодо TikTok у зв'язку з ймовірними порушеннями правил захисту неповнолітніх
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Європейський Союз повідомляє про почато розслідування можливих порушень правил TikTok, спрямованих на захист неповнолітніх користувачів та забезпечення прозорості в рекламі. Про це повідомляє Reuters.

Єврокомісар Тьєррі Бретон зазначив, що рішення про початок розслідування було ухвалено після огляду звіту щодо оцінки ризиків застосунка та відповідей на запити.

«Сьогодні ми починаємо розслідування щодо TikTok за підозрою в порушенні прозорості та зобов'язань щодо захисту неповнолітніх: дизайн, що викликає звикання, і обмеження часу використання екрану, ефект кролячої нори, перевірка віку, налаштування конфіденційності за умовчанням», — сказав Бретон.

Закон ЄС про цифрові послуги (DSA), який набрав чинності для всіх онлайн-платформ з 17 лютого, передбачає, зокрема, що великі онлайн-платформи та пошукові системи мають вживати заходів для боротьби з незаконним онлайн-контентом та ризиками для громадської безпеки.

Китайська компанія-власник TikTok ByteDance заявила, що продовжить працювати над забезпеченням безпеки користувачів і готова детально пояснити Єврокомісії особливості функціонування свого застосунка.

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