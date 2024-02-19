ЕС начал расследование в отношении TikTok в связи с вероятными нарушениями правил защиты несовершеннолетних

TikTok подозревают в нарушении правил, направленных на защиту несовершеннолетних пользователей и обеспечение прозрачности в рекламе.

Европейский Союз сообщает о начатом расследовании возможных нарушений правил TikTok, направленных на защиту несовершеннолетних пользователей и обеспечение прозрачности в рекламе. Об этом сообщает Reuters.

Еврокомиссар Тьерри Бретон отметил, что решение о начале расследования было принято после просмотра отчета по оценке рисков применения и ответов на запросы.

«Сегодня мы начинаем расследование по TikTok по подозрению в нарушении прозрачности и обязательств по защите несовершеннолетних: вызывающий привыкание дизайн и ограничение времени использования экрана, эффект кроличьей норы, проверка возраста, настройка конфиденциальности по умолчанию», — сказал Бретон.

Закон ЕС о цифровых услугах (DSA), вступивший в силу для всех онлайн-платформ с 17 февраля, предусматривает, в частности, что большие онлайн-платформы и поисковые системы должны принимать меры по борьбе с незаконным онлайн-контентом и рисками общественной безопасности.

Китайская компания-владелец TikTok ByteDance заявила, что продолжит работать над обеспечением безопасности пользователей и готова подробно объяснить Еврокомиссии особенности функционирования своего приложения.

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