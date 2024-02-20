Комітет ВРУ підтримав урядовий законопроєкт про лобіювання, але дещо пропонує уточнити

До другого читання надійшло 1 296 поправок і пропозицій щодо вдосконалення окремих положень законопроєкту.

Комітет з питань правової політики розглянув пропозиції і поправки, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроєкту про доброчесне лобіювання (реєстр. №10337).

Проєкт закону подав Кабмін, а Парламент прийняв його за основу 10 січня.

До другого читання надійшло 1 296 поправок і пропозицій щодо вдосконалення окремих положень законопроєкту. Також, з метою удосконалення положень проєкту закону та дотримання вимог законодавчої техніки Комітет запропонував доповнити порівняльну таблицю низкою поправок та пропозицій.

Так, до другого читання уточняється термінологія закону та сфера його дії. Зокрема, вилучається поняття «адвокація» та положення, які мали б врегулювати відповідні відносини. Пропонується визначити лобіювання як діяльність, що здійснюється з метою впливу (спроби впливу) на об’єкт лобіювання в комерційних інтересах бенефіціара (за винагороду, що отримується прямо або опосередковано, та/або з оплатою фактичних витрат, необхідних для її здійснення) або у власних комерційних інтересах особи та стосується предмета лобіювання.

До другого читання також пропонується уточнити: принципи лобіювання; правовий статус суб’єкта лобіювання; вимоги до договору лобіювання; питання створення Реєстру прозорості як інформаційно-комунікаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про суб’єктів лобіювання та їх звітність.

Пропонується встановити, що не може бути предметом лобіювання нормативно-правовий акт щодо:

1) оголошення загальної або часткової мобілізації;

2) введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану;

3) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру;

4) використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

5) введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану;

6) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

7) зміни території України;

8) амністії.

Закон має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через два місяці з дня початку функціонування Реєстру прозорості, але не пізніше 1 січня 2025 року, крім окремих пунктів розділу «Прикінцеві положення», які набирають чинності та вводяться в дію з дня опублікування цього Закону або з дня введення його в дію.

З урахуванням запропонованих Комітетом пропозицій до другого читання підготовлено порівняльну таблицю до законопроєкту, яка містить 1 339 поправок і пропозицій, за результатом розгляду яких пропонується врахувати 326 (в тому числі врахувати частково і редакційно), а 1 013 – відхилити.

Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді законопроєкт про доброчесне лобіювання прийняти в другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій Комітетом, а також у разі прийняття законопроєкту як закону доручити Комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату ВРУ здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту.

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