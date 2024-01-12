Коли ти зареєструвався як лобіст, то отримуєш гарантії проходити в органи влади, спілкуватися із чиновниками, депутатами, міністрами, - Денис Маслов пояснив суть законопроекту про лобіювання

«Законопроект про доброчесне лобіювання врегульовує наступне: якщо якісь особи, маючи свій приватний інтерес, хочуть вплинути на ухвалення нормативно-правового акту, то вони підходять до відповідних ініціаторів, авторів, депутатів, чиновників і спілкуються, переконують. Це може бути й нормативний акт, прийнятий органами місцевого самоврядування», - пояснив Денис Маслов.

Законопроект про лобіювання – це про прозорість ухвалення того чи іншого нормативно-правового акту. Отримання статусу лобіста дозволить особі отримати можливість і гарантії проходити в органи державної влади і спілкуватися із чиновниками та депутатами. Це підкреслив народний депутат, голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов, цитує його Верховна Рада.

Нагадаємо, 10 січня депутати Верховної Ради 309 голосами підтримали в першому читанні законопроект №10337 щодо доброчесного лобіювання. Документ передбачає запровадження статусу лобіста, реєстрацію в реєстрі прозорості тощо. Разом із тим, діяльність громадських активістів не буде підпадати під визначення лобізму. Суб’єкти адвокації, у тому числі, громадські активісти, не потраплять до Реєстру прозорості, куди будуть вноситися дані про суб’єктів лобіювання. Дія закону не буде поширюватися на представництво зовнішньополітичних інтересів дипломатичними установами, на діяльність медіа, а також політичні партії.

Також дія закону не поширюватиметься на діяльність, пов’язану із залученням, використанням, моніторингом, наданням та використанням міжнародної технічної допомоги, реалізацію проектів та програм міжнародної технічної допомоги.

«Станом на сьогодні в Україні процедура лобіювання взагалі нормативно не врегульована. Багато громадян думають, що лобіювання – це про корупцію та узаконення хабарництва. Насправді це не так.

Цей законопроєкт врегульовує наступне: якщо якісь особи чи група осіб, маючи свій приватний інтерес, хочуть вплинути на ухвалення того чи іншого нормативно-правового акту, зміну, скасування і т. д., то вони підходять до відповідних ініціаторів, авторів, депутатів, чиновників тощо і спілкуються, переконують. Це може бути й нормативний акт, прийнятий органами місцевого самоврядування», - пояснив Маслов.

Він уточнив, що всі ці дії мають здійснюватися в межах процедур лобіювання. Право на це матимуть особи, які будуть зареєстровані в реєстрі прозорості.

«Коли ти отримав статус лобіста, зареєструвався, то після того ти отримуєш можливість і гарантії проходити в органи державної влади, проводити спілкування із чиновниками, депутатами, міністрами і т.д., особами, які мають можливість приймати нормативно-правові акти.

Більше того, ти як лобіст ще маєш звітувати про свою діяльність: про предмет лобіювання, яке саме питання ти лобіюєш, хто є замовником такого лобіювання, хто заплатив і скільки грошей за це, які дії ти вчинив, із ким зустрічався з чиновників, з ким організовував якісь заходи, кому ти надавав відповідну інформацію, документи, щоб переконати прийняти той чи інший законопроєкт або зміни до законопроєкту. Усе це якраз про прозорість», - цитує Дениса Маслова сайт парламенту.

За його словами, такий механізм впроваджується для того, щоб кожен громадянин мав можливість перевірити, хто про що спілкувався і як намагався вплинути на ухвалення того чи іншого нормативно-правового акту.

Денис Маслов зауважив, що ухвалення законопроєкту про лобіювання є рекомендацією Європейської комісії, а також так званої групи GRECO, поважної інституції, що бореться проти корупції.

А сьогодні в ЄС іде серйозна дискусія про посилення регулювання процедур лобіювання. «Усе це для того, щоб представники різних компаній, що мають приватний інтерес, чи навіть представники інших держав, зокрема таких як рф, напряму або через підконтрольні їм організації не впливали на прийняття рішень політичними суб’єктами всередині ЄС. І тут ми йдемо в унісон з практикою Євросоюзу», - сказав парламентарій.

Він додав, що після того, як ЄС ухвалить єдині стандарти, ми імплементуватимемо відповідні дзеркальні норми в Україні.

Нагадаємо, 12 грудня Єврокомісія вирішила створити Реєстр прозорості організацій, щоб «вивести на світло» прихований вплив іноземних лобістів на політику у країнах ЄС. Так, в Реєстрі прозорості пропонується зареєструвати суб’єктів, які здійснюють діяльність із представництва інтересів від імені третьої країни. Державам-членам ЄС буде запропоновано створити або адаптувати існуючі національні реєстри для цієї мети.

Автор: Наталя Мамченко

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