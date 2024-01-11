У Києві на Оболоні врятували трьох лебедів, один з яких примерз до криги та травмував шию: відео

Комунальники врятували примерзлого до криги лебедя в затоці на Оболоні.

У Києві, в Оболонському районі, комунальні працівники з підприємства «Плесо» врятували лебедів, один із яких примерз до криги та отримав поранення. Про це повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик.

Місцевий мешканець звернувся на районну гарячу лінію, створену для реагування на надзвичайні ситуації, та повідомив про проблему з лебедями на затоці «Собаче гирло». Зокрема, він зауважив, що один із птахів опинився в скрутній ситуації, приморожений до крижаної водойми і не може самостійно вибратись.

Отримавши інформацію, працівники КП «Плесо», відповідального за благоустрій водойм та земель водного фонду міста, оперативно відреагували. За допомогою спеціального обладнання та навичок вони звільнили трьох лебедів, один з яких отримав поранення.

Один із птахів, якому була травмована шия, був переданий до Служби порятунку тварин після проведення первинного огляду. Крім того, для проведення детального медичного обстеження лебедів залучили орнітологів.

Голова Оболонської районної державної адміністрації закликав небайдужих мешканців повідомляти про подібні випадки в районі за номерами телефонів гарячої лінії реагування: 066 356 35 20 та 044 334 61 02.

Раніше на Київщині з льодової пастки врятували лебедя, який вмерз у кригу і поранив лапу.

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