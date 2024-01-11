У Варшаві розпочалася масова акція протесту через арешт ексочільника МВС Камінського та його заступника, відео

Акція скликана попередньою керівною партією «Право і справедливість».

У четвер, 11 січня, в центрі Варшави почалася акція протесту, скликана попередньою керівною партією "Право і справедливість", у зв'язку з кризою довкола ув'язнення колишнього міністра внутрішніх справ Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка. Про це повідомляє RMF24.

На заході під назвою «Протест вільних поляків» збираються виступити лідер партії Ярослав Качинський, експрем’єр Матеуш Моравецький та колишній міністр оборони Маріуш Блащак.

Людей запросили збиратися перед будівлею Сейму. Учасники акції приходять з державними прапорами та плакатами.

Від Сейму демонстрація рушить до штаб-квартири суспільного мовника TVP.

Поліція повідомила, що через ходу у центрі можливе перекриття руху транспорту.

Нагадаємо, прем’єр Польщі звинуватив Дуду в переховуванні засуджених ексочільників МВС.

Також повідомлялося, що колишній керівник Центрального антикорупційного бюро Польщі та ексміністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський оголосив голодування після затримання поліцією. У свою чергу ексзаступник голови МВС Польщі Мацей Вонсік також оголосив голодування.

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