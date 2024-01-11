В Варшаве началась массовая акция протеста из-за ареста экс-главы МВД Каминьского и его заместителя, видео

Акция созвана предыдущей партией «Право и справедливость».

В четверг, 11 января, в центре Варшавы началась акция протеста, созванная предыдущей руководящей партией «Право и справедливость», в связи с кризисом вокруг заключения бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика. Об этом сообщает RMF24.

На мероприятии под названием «Протест свободных поляков» собираются выступить лидер партии Ярослав Качиньский, экс-премьер Матеуш Моравецкий и бывший министр обороны Мариуш Блащак.

Людей пригласили собираться перед зданием Сейма. Участники акции приходят с государственными флагами и плакатами.

От Сейма демонстрация двинется в штаб-квартиру общественного вещателя TVP.

Полиция сообщила, что из-за хода в центре возможно перекрытие движения транспорта.

Напомним, премьер Польши обвинил Дуду в укрывательстве осужденных экс-глав МВД.

Также сообщалось, что бывший руководитель Центрального антикоррупционного бюро Польши и экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объявил голодовку после задержания полицией. В свою очередь экс-замглавы МВД Польши Мацей Вонсик также объявил голодовку.

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