На Окружной дороге в Киеве произошло ДТП с участием сразу 9 автомобилей: видео

В ДТП с участием 9 автомобилей чудом никто не пострадал, отмечают в полиции.

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу 9 автомобилей. Об этом сообщили в Патрульной полиции 11 января.

Сообщение о ДТП на Кольцевой дороге поступило в среду вечером, около 20 часов.

Патрульные оперативно прибыли, убедились, что никто не пострадал и выяснили все обстоятельства ДТП.

«Виновниками происшествия оказались трое водителей, которые не справились с управлением, не соблюдали безопасную дистанцию и не успели отреагировать на изменение дорожной обстановки, что и привело к аварии», - пишут в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.