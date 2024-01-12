На Кільцевій дорозі у Києві сталася ДТП за участі одразу 9 автівок: відео

У ДТП за участю 9 автомобілів, дивом, ніхто не постраждав, зазначають у поліції.

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю одразу 9 автомобілів. Про це повідомили у Патрульній поліції 11 січня.

Повідомлення про ДТП на Кільцевій дорозі надійшло у середу ввечері, близько 20-ї години.

Патрульні оперативно прибули на місце, переконалися, що ніхто не постраждав та з'ясували всі обставини ДТП.

«Винуватцями події виявилися троє водіїв, які не впорались з керуванням, не дотримались безпечної дистанції та не встигли відреагувати на зміну дорожньої обстановки, що й спричинило аварії», - пишуть у поліції.

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