На Волині суд покарав чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо доглядає за хворою матір’ю

За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії, однак він проігнорував вручення «бойової повістки».

Суд у Волинській області засудив чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо доглядає за хворою матір'ю. Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. Йому 18 серпня вручили «бойову повістку» і він повинен був прибути до військкомату для відправлення на службу у ЗСУ, проте чоловік проігнорував це.

На судовому засіданні підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що дійсно ухилився від служби в армії, оскільки «він здійснює догляд за хворою матір`ю похилого віку, яка потребує стороннього догляду».

Суд проаналізував матеріали справи, зокрема і те, що чоловіку у вересні 2023 року було надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, у зв`язку із постійним доглядом за хворою матір`ю.

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на рік іспитового. Рішення підлягає оскарженню в апеляційному суді.

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