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  1. У світі

В США вперше затвердили одразу 11 біткоїн-ETF

17:50, 11 січня 2024
Найбільші гравці ринку, включаючи BlackRock та Fidelity, отримали зелене світло для біткоїн-ETF.
В США вперше затвердили одразу 11 біткоїн-ETF
Джерело фото: PaySpace Magazine
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Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) затвердила 11 заяв на створення спотових біржових фондів на основі біткоїнів. Про це йдеться в заяві від SEC.

«Після ретельного розгляду Комісія дійшла висновку, що пропозиції відповідають закону про біржі, а також правилам та положенням, які застосовуються до національної біржі цінних паперів», - йдеться у повідомленні.

Серед затверджених емітентів: Bitwise, Grayscale, Hashdex, BlackRock, Valkyrie, BZX, Invesco, VanEck, WisdomTree, Fidelity і Franklin Templeton. Очікується, що торги розпочнуться 11 січня.

Голова SEC Гері Генслер зазначив, що біткоїн є «спекулятивним, нестабільним активом, який також використовується для незаконної діяльності, включаючи програми-здирники, відмивання грошей, ухилення від санкцій та фінансування тероризму».

«Хоча сьогодні ми схвалили лістинг і торгівлю деякими спотовими біткоін-ETP, ми не схвалюємо і не схвалювали сам биткоїн. Інвестори повинні зберігати обережність щодо безлічі ризиків, пов'язаних з ним та продуктами, вартість яких прив'язана до активу», – додав він.

Затвердження стосується форми 19b-4, проте емітентам потрібне додаткове схвалення S-1 для запуску на біржах. Зараз комісія займається переглядом цих документів з метою встигнути до відкриття торгів.

Запуск біткоїн-ETF обіцяє полегшити доступ до ринку криптовалют, привертаючи більше інвесторів та забезпечуючи ліквідність.

«Хоча нелегко передбачити масштаб нових учасників та динаміку ринку (які залежать від динаміки ринку), корисно відзначити, що запровадження золотих ETF у 2004 році призвело до семирічної позитивної зміни цін після цього. У поєднанні з халвінгом біткоїну цього року ці події можуть забезпечити зростання ринку біткоїну», – заявив генеральний менеджер Binance в CEE та Центральній Азії Кирило Хом’яков.

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