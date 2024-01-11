В США впервые утвердили сразу 11 биткоин-ETF

Крупнейшие игроки рынка, включая BlackRock и Fidelity, получили зеленый свет для биткоин-ETF.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердила 11 заявлений на создание спотовых биржевых фондов на основе биткоинов. Об этом говорится в заявлении от SEC.

"После тщательного рассмотрения Комиссия пришла к выводу, что предложения соответствуют закону о биржах, а также правилам и положениям, которые применяются к национальной бирже ценных бумаг", - говорится в сообщении.

Среди утвержденных эмитентов: Bitwise, Grayscale, Hashdex, BlackRock, Valkyrie, BZX, Invesco, VanEck, WisdomTree, Fidelity и Franklin Templeton. Ожидается, что торги начнутся 11 января.

Председатель SEC Гэри Генслер отметил, что биткоин является "спекулятивным, нестабильным активом, который также используется для незаконной деятельности, включая программы-вымогатели, отмывание денег, уклонение от санкций и финансирование терроризма".

"Хотя сегодня мы одобрили листинг и торговлю некоторыми спотовыми биткоин-ETP, мы не одобряем и не одобряли сам биткоин. Инвесторы должны сохранять осторожность в отношении множества рисков, связанных с ним и продуктами, стоимость которых привязана к активу", - добавил он.

Утверждение касается формы 19b-4, однако эмитентам требуется дополнительное одобрение S-1 для запуска на биржах. Сейчас комиссия занимается пересмотром этих документов с целью успеть к открытию торгов.

Запуск биткоин-ETF обещает облегчить доступ к рынку криптовалют, привлекая больше инвесторов и обеспечивая ликвидность.

"Хотя нелегко предсказать масштаб новых участников и динамику рынка (которые зависят от динамики рынка), полезно отметить, что введение золотых ETF в 2004 году привело к семилетнему положительному изменению цен после этого. В сочетании с халвингом биткоина в этом году эти события могут обеспечить рост рынка биткоина", - заявил генеральный менеджер Binance в CEE и Центральной Азии Кирилл Хомяков.

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