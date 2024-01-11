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В Киеве на Оболони спасли трех лебедей, один из которых примерз ко льду и травмировал шею: видео

23:20, 11 января 2024
Коммунальщики спасли примерзшего ко льду лебедя в заливе на Оболони.
В Киеве на Оболони спасли трех лебедей, один из которых примерз ко льду и травмировал шею: видео
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В Киеве, в Оболонском районе, коммунальные работники с предприятия "Плесо" спасли лебедей, один из которых примерз ко льду и получил ранения. Об этом сообщил председатель Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик.

Местный житель обратился на районную горячую линию, созданную для реагирования на чрезвычайные ситуации, и сообщил о проблеме с лебедями на заливе "Собачье устье". В частности, он отметил, что одна из птиц оказалась в трудной ситуации, примороженная к ледяному водоему и не может самостоятельно выбраться.

Получив информацию, работники КП "Плесо", ответственного за благоустройство водоемов и земель водного фонда города, оперативно отреагировали. С помощью специального оборудования и навыков они освободили трех лебедей, один из которых получил ранения.

Одна из птиц, которой была травмирована шея, была передана в Службу спасения животных после проведения первичного осмотра. Кроме того, для проведения детального медицинского обследования лебедей привлекли орнитологов.

Председатель Оболонской районной государственной администрации призвал неравнодушных жителей сообщать о подобных случаях в районе по номерам телефонов горячей линии реагирования: 066 356 35 20 и 044 334 61 02.

Ранее на Киевщине из ледовой ловушки спасли лебедя, который вмерз во льду и поранил лапу.

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