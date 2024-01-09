На Київщині з льодової пастки врятували лебедя, який вмерз у кригу і поранив лапу

Птах жив на набережній, і з настанням морозів вмерз у водойму на якій дуже швидко стала крига.

Джерело фото: ДСНС

На Київщині надзвичайники провели рятувальну операцію, аби вберегти пораненому пернатому життя.

Як розповіли у ДСНС області, птах жив на набережній, і з настанням морозів вмерз у водойму на якій дуже швидко стала крига.

Фахівці Служби порятунку оперативно відреагували на повідомлення від комунальників про потребу в допомозі «потерпілому».

Під час вивільнення лебедя, рятувальники побачили кров на його лапці. Тому передали врятованого до служби захисту тварин для подальшої реабілітації.

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