На Киевщине из ледовой ловушки спасли лебедя, который вмерз в лед и ранил лапу

Птица жила на набережной, и с наступлением морозов вмерзла в водоем на котором очень быстро встал лед.

Источник фото: ГСЧС

На Киевщине чрезвычайники провели спасательную операцию, чтобы уберечь раненому пернатому жизнь.

Как рассказали в ГСЧС области, птица жила на набережной, и с наступлением морозов вмерзла в водоем на котором очень быстро встал лед.

Специалисты Службы спасения оперативно отреагировали на сообщения от коммунальщиков о необходимости помощи «потерпевшему».

Во время высвобождения лебедя спасатели увидели кровь на его лапке. Поэтому передали спасенного в службу защиты животных для дальнейшей реабилитации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.