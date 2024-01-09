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Предлагаемая законопроектом о мобилизации обязанность постоянно носить с собой военный билет не согласуется с нормами законодательства, - ГНЭУ Верховной Рады

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  1. В Украине

На Киевщине из ледовой ловушки спасли лебедя, который вмерз в лед и ранил лапу

07:45, 9 января 2024
Птица жила на набережной, и с наступлением морозов вмерзла в водоем на котором очень быстро встал лед.
На Киевщине из ледовой ловушки спасли лебедя, который вмерз в лед и ранил лапу
Источник фото: ГСЧС
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На Киевщине чрезвычайники провели спасательную операцию, чтобы уберечь раненому пернатому жизнь.

Как рассказали в ГСЧС области, птица жила на набережной, и с наступлением морозов вмерзла в водоем на котором очень быстро встал лед.

Специалисты Службы спасения оперативно отреагировали на сообщения от коммунальщиков о необходимости помощи «потерпевшему».

Во время высвобождения лебедя спасатели увидели кровь на его лапке. Поэтому передали спасенного в службу защиты животных для дальнейшей реабилитации.

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