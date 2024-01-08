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  1. В Украине

Хакеры рассылают украинским военным письма о рекрутинге в ЦАХАЛа

22:00, 8 января 2024
Сообщения от хакеров содержат файлы-архивы с названиями опросов, геолокаций и позывных.
Хакеры рассылают украинским военным письма о рекрутинге в ЦАХАЛа
Источник фото: Укринформ
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Украинские военнослужащие получили подозрительные сообщения от хакеров, которые пытались заразить их компьютеры вредоносным программным обеспечением, используя предложение о рекрутинге в 3-ю отдельную штурмовую бригаду или Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), - сообщило Госспецсвязи.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA приняла меры в связи с серией кибератак. Хакеры распространяли в мессенджере Signal сообщения, которые содержали вредоносное программное обеспечение, предлагая военным присоединиться к 3-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных Сил Украины и ЦАХАЛ.

Специалисты американо-японской компании Trendmicro зафиксировали подозрительную активность в конце декабря 2023 года и сообщили об этом CERT-UA. Сообщения от злоумышленников содержали файлы-архивы, запуск которых мог привести к заражению компьютеров вредоносными программами REMCOSRAT и REVERSESSH. Хакеры пытались сделать эти сообщения привлекательными для военных, предоставляя им заголовки, которые касались "опроса пленного", "геолокации", "команд кодирования", "позывных" и других.

В CERT-UA подчеркнули, что хотя использован публично доступный инструментарий (что может привести к выявлению сходства с другими атаками), описанная активность по другим специфическим признакам является отдельным кластером киберугроз, который отслеживается по идентификатору UAC-0184.

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