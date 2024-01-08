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  1. В Украине

Дает ли период неоплачиваемого отпуска право на ежегодный отпуск: разъяснение

23:21, 8 января 2024
Период отпуска без сохранения заработной платы во время военного положения не дает право на ежегодный отпуск.
Дает ли период неоплачиваемого отпуска право на ежегодный отпуск: разъяснение
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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда разъяснило, дает ли период отпуска без сохранения заработной платы во время военного положения право на ежегодный отпуск.

Ответ: нет, не дает в связи с изменениями, внесенными Законом Украины от 22.11.2023 №3494-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов», который вступил в силу. декабря 2023 года.

Теперь, согласно требованиям статьи 26 Закона Украины «Об отпусках», по семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, оговоренный соглашением между работником и собственником или уполномоченным им органом, но не более 30 календарных дней на год.

На время угрозы распространения эпидемии, пандемии, необходимости самоизоляции работника в случаях, установленных законодательством, и/или при возникновении угрозы вооруженной агрессии против Украины, чрезвычайной ситуации техногенного, природного или иного характера работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничение срока, определенного частью первой настоящей статьи. Продолжительность такого отпуска определяется соглашением сторон.

Время пребывания в отпусках, упомянутых выше, не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, предусмотренный пунктом 4 части первой статьи 9 настоящего Закона Украины «Об отпусках».

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