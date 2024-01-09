В Киеве собирают предложения по переименованию 14 городских объектов – список

Предложения по переименованию принимают до 14 января.

Источник фото: Big Kyiv

Киевский городской совет собирает предложения по переименованию 14 городских объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами.

Как отметил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, в этом году город должен завершить процесс дерусификации и декоммунизации, поэтому нужно переименовать каждый городской объект, название которого связано с россией, ее советским и имперским прошлым.

«В настоящее время город собирает предложения по переименованию еще 14 объектов. Со временем их будет систематизировано и путем рейтингового электронного голосования в приложении «Киев Цифровой» киевляне смогут выбрать новые названия для них», – рассказал Владимир Бондаренко.

Предложения по переименованию принимают до 14 января по электронному адресу [email protected].

Перечень улиц и переулков, по которым идет сбор предложений.

Шевченковский район:

переулок Бехтеревский.

Деснянский район:

переулок Вешенский;

улица Пушкина.

Соломенский район:

улица Вузовская.

Подольский район:

переулок Достоевского;

улица Нахимова.

Святошинский район:

улица Сергея Есенина;

улица Мельниченко.

Дарницкий район:

улица Константина Заслонова;

улица Ивана Тургенева.

Голосеевский район:

улица Софии Ковалевской;

улица Стрелкова.

Печерский район:

улица Станиславского.

Днепровский район:

улица Петра Чаадаева.

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