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В Киеве собирают предложения по переименованию 14 городских объектов – список

08:07, 9 января 2024
Предложения по переименованию принимают до 14 января.
В Киеве собирают предложения по переименованию 14 городских объектов – список
Источник фото: Big Kyiv
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Киевский городской совет собирает предложения по переименованию 14 городских объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами.

Как отметил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, в этом году город должен завершить процесс дерусификации и декоммунизации, поэтому нужно переименовать каждый городской объект, название которого связано с россией, ее советским и имперским прошлым.

«В настоящее время город собирает предложения по переименованию еще 14 объектов. Со временем их будет систематизировано и путем рейтингового электронного голосования в приложении «Киев Цифровой» киевляне смогут выбрать новые названия для них», – рассказал Владимир Бондаренко.

Предложения по переименованию принимают до 14 января по электронному адресу [email protected].

Перечень улиц и переулков, по которым идет сбор предложений.

Шевченковский район:

  • переулок Бехтеревский.

Деснянский район:

  • переулок Вешенский;
  • улица Пушкина.

Соломенский район:

  • улица Вузовская.

Подольский район:

  • переулок Достоевского;
  • улица Нахимова.

Святошинский район:

  • улица Сергея Есенина;
  • улица Мельниченко.

Дарницкий район:

  • улица Константина Заслонова;
  • улица Ивана Тургенева.

Голосеевский район:

  • улица Софии Ковалевской;
  • улица Стрелкова.

Печерский район:

  • улица Станиславского.

Днепровский район:

  • улица Петра Чаадаева.

 

 

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