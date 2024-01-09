В Киеве собирают предложения по переименованию 14 городских объектов – список

Киевский городской совет собирает предложения по переименованию 14 городских объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами.
Как отметил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, в этом году город должен завершить процесс дерусификации и декоммунизации, поэтому нужно переименовать каждый городской объект, название которого связано с россией, ее советским и имперским прошлым.
«В настоящее время город собирает предложения по переименованию еще 14 объектов. Со временем их будет систематизировано и путем рейтингового электронного голосования в приложении «Киев Цифровой» киевляне смогут выбрать новые названия для них», – рассказал Владимир Бондаренко.
Предложения по переименованию принимают до 14 января по электронному адресу [email protected].
Перечень улиц и переулков, по которым идет сбор предложений.
Шевченковский район:
- переулок Бехтеревский.
Деснянский район:
- переулок Вешенский;
- улица Пушкина.
Соломенский район:
- улица Вузовская.
Подольский район:
- переулок Достоевского;
- улица Нахимова.
Святошинский район:
- улица Сергея Есенина;
- улица Мельниченко.
Дарницкий район:
- улица Константина Заслонова;
- улица Ивана Тургенева.
Голосеевский район:
- улица Софии Ковалевской;
- улица Стрелкова.
Печерский район:
- улица Станиславского.
Днепровский район:
- улица Петра Чаадаева.
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