У Києві збирають пропозиції щодо перейменування 14 міських об’єктів – список

Київська міська рада збирає пропозиції щодо перейменування 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.
Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, цьогоріч місто має завершити процес дерусифікації та декомунізації, тому потрібно перейменувати кожен міський об’єкт, назва якого пов’язана з росією, її радянським та імперським минулим.
«Наразі місто збирає пропозиції щодо перейменування ще 14 об’єктів. Згодом їх буде систематизовано і шляхом рейтингового електронного голосування в застосунку «Київ Цифровий» кияни зможуть обрати нові назви для них», – розповів Володимир Бондаренко.
Пропозиції щодо перейменування приймають до 14 січня на електронну адресу [email protected]
Перелік вулиць та провулків щодо яких триває збір пропозицій.
Шевченківський район:
- провулок Бехтерівський.
Деснянський район:
- провулок Вешенський;
- вулиця Пушкіна.
Солом’янський район:
- вулиця Вузівська.
Подільський район:
- провулок Достоєвського;
- вулиця Нахімова.
Святошинський район:
- вулиця Сергія Єсеніна;
- вулиця Мельниченка.
Дарницький район:
- вулиця Костянтина Заслонова;
- вулиця Івана Тургенєва.
Голосіївський район:
- вулиця Софії Ковалевської;
- вулиця Стрілкова.
Печерський район:
- вулиця Станіславського.
Дніпровський район:
- вулиця Петра Чаадаєва.
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