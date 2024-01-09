У Києві збирають пропозиції щодо перейменування 14 міських об’єктів – список

Пропозиції щодо перейменування приймають до 14 січня.

Джерело фото: Big Kyiv

Київська міська рада збирає пропозиції щодо перейменування 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, цьогоріч місто має завершити процес дерусифікації та декомунізації, тому потрібно перейменувати кожен міський об’єкт, назва якого пов’язана з росією, її радянським та імперським минулим.

«Наразі місто збирає пропозиції щодо перейменування ще 14 об’єктів. Згодом їх буде систематизовано і шляхом рейтингового електронного голосування в застосунку «Київ Цифровий» кияни зможуть обрати нові назви для них», – розповів Володимир Бондаренко.

Пропозиції щодо перейменування приймають до 14 січня на електронну адресу [email protected]

Перелік вулиць та провулків щодо яких триває збір пропозицій.

Шевченківський район:

провулок Бехтерівський.

Деснянський район:

провулок Вешенський;

вулиця Пушкіна.

Солом’янський район:

вулиця Вузівська.

Подільський район:

провулок Достоєвського;

вулиця Нахімова.

Святошинський район:

вулиця Сергія Єсеніна;

вулиця Мельниченка.

Дарницький район:

вулиця Костянтина Заслонова;

вулиця Івана Тургенєва.

Голосіївський район:

вулиця Софії Ковалевської;

вулиця Стрілкова.

Печерський район:

вулиця Станіславського.

Дніпровський район:

вулиця Петра Чаадаєва.

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