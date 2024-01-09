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  1. В Україні

У Києві збирають пропозиції щодо перейменування 14 міських об’єктів – список

08:07, 9 січня 2024
Пропозиції щодо перейменування приймають до 14 січня.
У Києві збирають пропозиції щодо перейменування 14 міських об’єктів – список
Джерело фото: Big Kyiv
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Київська міська рада збирає пропозиції щодо перейменування 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, цьогоріч місто має завершити процес дерусифікації та декомунізації, тому потрібно перейменувати кожен міський об’єкт, назва якого пов’язана з росією, її радянським та імперським минулим.

«Наразі місто збирає пропозиції щодо перейменування ще 14 об’єктів. Згодом їх буде систематизовано і шляхом рейтингового електронного голосування в застосунку «Київ Цифровий» кияни зможуть обрати нові назви для них», – розповів Володимир Бондаренко.

Пропозиції щодо перейменування приймають до 14 січня на електронну адресу [email protected]

Перелік вулиць та провулків щодо яких триває збір пропозицій.

Шевченківський район:

  • провулок Бехтерівський.

Деснянський район:

  • провулок Вешенський;
  • вулиця Пушкіна.

Солом’янський район:

  • вулиця Вузівська.

Подільський район:

  • провулок Достоєвського;
  • вулиця Нахімова.

Святошинський район:

  • вулиця Сергія Єсеніна;
  • вулиця Мельниченка.

Дарницький район:

  • вулиця Костянтина Заслонова;
  • вулиця Івана Тургенєва.

Голосіївський район:

  • вулиця Софії Ковалевської;
  • вулиця Стрілкова.

Печерський район:

  • вулиця Станіславського.

Дніпровський район:

  • вулиця Петра Чаадаєва.

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