США заборонили експлуатувати понад 170 літаків Boeing по всьому світу

В США заборонили експлуатацію Boeing 737-9 MAX через аварійну ситуацію під час польоту на одному з літаків.

Джерело фото: CNBC

Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) видала екстрену директиву про заборону польотів для 171 літака Boeing 737-9 MAX після серйозного інциденту, який стався з авіалайнером авіакомпанії Alaska Airlines цієї моделі 5 січня, – повідомляє avianews.com.

Під час польоту літака Boeing 737-9 MAX відлетіла заглушка, призначена для аварійних дверей (mid cabin door plug), що призвело до миттєвої депресуризації салону. На щастя, через утворений отвір ніхто з пасажирів не вибув із салону.

Згідно з екстреною директивою льотної придатності FAA № 2024-02-51, авіакомпанії, які експлуатують Boeing 737-9 MAX з аналогічними заглушками, повинні негайно припинити польоти цих літаків. Повернення цих літаків в експлуатацію буде можливим лише після проведення комплексної перевірки та необхідних корекцій.

Директива FAA вплинула на рейси авіакомпаній, таких як Alaska Airlines, United Airlines, Turkish Airlines, Copa Airlines, Aeromexico, які мають у своєму парку літаки Boeing 737-9 MAX із аналогічними заглушками. Прогнозується, що необхідні приземлення літаків для проведення спеціальних перевірок спричинять затримки та скасування десятків рейсів у найближчі дні.

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