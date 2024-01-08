Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС обрав у склад Великої Палати Верховного Суду суддю Олега Кривенду

Суддя не здійснював правосуддя з 2017 року, а також заперечував легітимність існування Верховного Суду.

Кабмін відклав використання Реєстру ветеранів для перевірки факту повторної реєстрації шлюбу дружинами загиблих Захисників України до 2026 року

Уряд відклав проведення такої перевірки за допомогою Реєстру ветеранів з 1 січня 2024 року на 1 січня 2026 року.

Коливання збільшуватимуться: Данило Гетманцев розповів, як може змінитися курс валют

Голова фінансового комітету зазначив, що кінцева мета – відпустити курс взагалі, коли для цього будуть усі необхідні передумови.

Період проходження військової служби посадовцям митних органів зарахують до строку перебування у спеціальному званні

Кабмін ухвалив відповідну постанову про зарахування проходження військової служби до строку перебування у спеціальному званні.

Новий добір на посади суддів місцевих судів може тривати два роки – ВККС

У ВККС повідомили, що навіть певне спрощення процедури добору не дозволить швидко провести новий добір суддів у суди першої інстанції.

  1. У світі

США заборонили експлуатувати понад 170 літаків Boeing по всьому світу

19:48, 8 січня 2024
В США заборонили експлуатацію Boeing 737-9 MAX через аварійну ситуацію під час польоту на одному з літаків.
США заборонили експлуатувати понад 170 літаків Boeing по всьому світу
Джерело фото: CNBC
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) видала екстрену директиву про заборону польотів для 171 літака Boeing 737-9 MAX після серйозного інциденту, який стався з авіалайнером авіакомпанії Alaska Airlines цієї моделі 5 січня, – повідомляє avianews.com.

Під час польоту літака Boeing 737-9 MAX відлетіла заглушка, призначена для аварійних дверей (mid cabin door plug), що призвело до миттєвої депресуризації салону. На щастя, через утворений отвір ніхто з пасажирів не вибув із салону.

Згідно з екстреною директивою льотної придатності FAA № 2024-02-51, авіакомпанії, які експлуатують Boeing 737-9 MAX з аналогічними заглушками, повинні негайно припинити польоти цих літаків. Повернення цих літаків в експлуатацію буде можливим лише після проведення комплексної перевірки та необхідних корекцій.

Директива FAA вплинула на рейси авіакомпаній, таких як Alaska Airlines, United Airlines, Turkish Airlines, Copa Airlines, Aeromexico, які мають у своєму парку літаки Boeing 737-9 MAX із аналогічними заглушками. Прогнозується, що необхідні приземлення літаків для проведення спеціальних перевірок спричинять затримки та скасування десятків рейсів у найближчі дні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Шевель
    Ольга Шевель
    суддя Східного апеляційного господарського суду