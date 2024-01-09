Шахраї намагаються нажитися на родичах тих, хто залишається в полоні – омбудсман Лубінець

За словами Дмитра Лубінця, шахраї використовують крайній обмін військовополоненими для власної наживи.

Джерело фото: Vasilisa Stepenenko (AP)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про зростання активності шахраїв, що намагаються нажитися на родичах українців, котрі залишаються в російському полоні.

«Будьте уважними, шахраї використовують крайній обмін військовополоненими для власної наживи. В соціальних мережах з’явилися акаунти, які представляють себе звільненими з полону захисниками й обіцяють надати інформацію начебто про тих військових, яких "бачили" у ворожому полоні. Після цього починають просити гроші», - написав Лубінець.

За його словами, у профілях шахраї можуть розміщувати фото та відео з «обміну 230» або інших подібних подій.

«Не вірте цьому! В жодному разі не надсилайте гроші! За цими сторінками та профілями соцмереж ховаються шахраї!», - наголосив уповноважений.

Нагадаємо, що на початку січня Україна повернула з полону понад 200 військових та цивільних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.