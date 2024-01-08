Прикордонники викрили контрабандну партію сигарет на $12 млн

Вилучено 148 тисяч пачок контрабандних сигарет, що мали йти у продаж у Києві та області.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Прикордонники спільно з детективами Бюро економічної безпеки вилучили партію контрабандних сигарет, які мали бути реалізовані у Києві та Київській області, – повідомила Державна прикордонна служба України.

Під час обшуків виявили 148 тисяч пачок цигарок, які мали фальшиві марки акцизного податку або взагалі не мали відповідних маркувань. Розмір збитків внаслідок цієї діяльності оцінюється.

За даними правоохоронців, вартість усього вилученого товару перевищує 12 мільйонів гривень. Розслідування також активно встановлює всіх осіб, які стоять за цією незаконною схемою бізнесу.

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