Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС избрал в состав Большой Палаты Верховного Суда судью Олега Кривенду

Судья не осуществлял правосудие с 2017 года, а также отрицал легитимность существования Верховного Суда.

Кабмин отложил использование Реестра ветеранов для проверки факта повторной регистрации брака супругами погибших Защитников Украины до 2026 года

Правительство отложило проведение такой проверки с помощью Реестра ветеранов с 1 января 2024 года на 1 января 2026 года.

Колебания будут расти: Даниил Гетманцев рассказал, как может измениться курс валют

Глава финансового комитета отметил, что конечная цель – отпустить курс вообще, когда для этого будут все необходимые предпосылки.

Период прохождения военной службы должностным лицам таможенных органов зачислят к сроку пребывания в специальном звании

Кабмин принял соответствующее постановление о зачислении прохождения военной службы к сроку пребывания в специальном звании.

Новый отбор на должности судей местных судов может занять два года – ВККС

В ВККС сообщили, что даже определенное упрощение процедуры отбора не позволит быстро провести новый отбор судей в суды первой инстанции.

  1. В Украине

Пограничники разоблачили контрабандную партию сигарет на $12 млн

19:10, 8 января 2024
Изъято 148 тысяч пачек контрабандных сигарет, которые должны были идти в продажу в Киеве и области.
Пограничники разоблачили контрабандную партию сигарет на $12 млн
Источник фото: Государственная пограничная служба Украины
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Пограничники совместно с детективами Бюро экономической безопасности изъяли партию контрабандных сигарет, которые должны были быть реализованы в Киеве и Киевской области, - сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Во время обысков обнаружили 148 тысяч пачек сигарет, которые имели фальшивые марки акцизного налога или вообще не имели соответствующих маркировок. Размер убытков в результате этой деятельности оценивается.

По данным правоохранителей, стоимость всего изъятого товара превышает 12 миллионов гривен. Расследование также активно устанавливает всех лиц, которые стоят за этой незаконной схемой бизнеса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Шевель
    Ольга Шевель
    суддя Східного апеляційного господарського суду