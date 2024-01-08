Пограничники разоблачили контрабандную партию сигарет на $12 млн

Изъято 148 тысяч пачек контрабандных сигарет, которые должны были идти в продажу в Киеве и области.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

Пограничники совместно с детективами Бюро экономической безопасности изъяли партию контрабандных сигарет, которые должны были быть реализованы в Киеве и Киевской области, - сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Во время обысков обнаружили 148 тысяч пачек сигарет, которые имели фальшивые марки акцизного налога или вообще не имели соответствующих маркировок. Размер убытков в результате этой деятельности оценивается.

По данным правоохранителей, стоимость всего изъятого товара превышает 12 миллионов гривен. Расследование также активно устанавливает всех лиц, которые стоят за этой незаконной схемой бизнеса.

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