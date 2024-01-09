Мошенники пытаются нажиться на родственниках тех, кто остается в плену – омбудсман Лубинец

По словам Дмитрия Лубинца, мошенники используют крайний обмен военнопленными для собственной наживы.

Источник фото: Vasilisa Stepenenko (AP)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о росте активности мошенников, которые пытаются нажиться на родственниках украинцев, которые остаются в российском плену.

«Будьте внимательны, мошенники используют крайний обмен военнопленными для собственной наживы. В социальных сетях появились аккаунты, представляющие себя освобожденными из плена защитниками и обещающие предоставить информацию якобы о тех военных, которых "видели" во вражеском плену. После этого начинают просить деньги», – написал Лубинец.

По его словам, в профилях мошенники могут размещать фото и видео с «обмена 230» или других подобных событий.

«Не верьте этому! Ни в коем случае не присылайте деньги! За этими страницами и профилями соцсетей прячутся мошенники!», - подчеркнул уполномоченный.

Напомним, что что в начале января Украина вернула из плена более 200 военных и гражданских.

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