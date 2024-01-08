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  1. В мире

США запретили эксплуатировать более 170 самолетов Boeing по всему миру

19:48, 8 января 2024
В США запретили эксплуатацию Boeing 737-9 MAX из-за аварийной ситуации во время полета на одном из самолетов.
США запретили эксплуатировать более 170 самолетов Boeing по всему миру
Источник фото: CNBC
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Федеральная авиационная администрация США (FAA) выдала экстренную директиву о запрете полетов для 171 самолета Boeing 737-9 MAX после серьезного инцидента, который произошел с авиалайнером авиакомпании Alaska Airlines этой модели 5 января, - сообщает avianews.com.

Во время полета самолета Boeing 737-9 MAX отлетела заглушка, предназначенная для аварийной двери (mid cabin door plug), что привело к мгновенной депрессуризации салона. К счастью, из-за образовавшегося отверстия никто из пассажиров не выбыл из салона.

Согласно экстренной директиве летной годности FAA № 2024-02-51, авиакомпании, эксплуатирующие Boeing 737-9 MAX с аналогичными заглушками, должны немедленно прекратить полеты этих самолетов. Возвращение этих самолетов в эксплуатацию будет возможным только после проведения комплексной проверки и необходимых коррекций.

Директива FAA повлияла на рейсы авиакомпаний, таких как Alaska Airlines, United Airlines, Turkish Airlines, Copa Airlines, Aeromexico, которые имеют в своем парке самолеты Boeing 737-9 MAX с аналогичными заглушками. Прогнозируется, что необходимые приземления самолетов для проведения специальных проверок приведут к задержкам и отмене десятков рейсов в ближайшие дни.

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