Чи дає період неоплачуваної відпустки право на щорічну відпустку: роз’яснення

Період відпустки без збереження заробітної плати під час воєнного стану не дає право на щорічну відпустку.

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці роз’яснило, чи дає період відпустки без збереження заробітної плати під час воєнного стану право на щорічну відпустку.

Відповідь: ні, не дає у зв’язку із змінами, внесеними Законом України від 22.11.2023 №3494-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань», який набув чинності 24 грудня 2023 року.

Відтепер, згідно з вимогами статті 26 Закону України «Про відпустки», за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 30 календарних днів на рік.

На час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, визначеного частиною першою цієї статті. Тривалість такої відпустки визначається угодою сторін.

Час перебування у відпустках, згаданих вище, не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 цього Закону України «Про відпустки».

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