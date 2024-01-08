Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС обрав у склад Великої Палати Верховного Суду суддю Олега Кривенду

Суддя не здійснював правосуддя з 2017 року, а також заперечував легітимність існування Верховного Суду.

Кабмін відклав використання Реєстру ветеранів для перевірки факту повторної реєстрації шлюбу дружинами загиблих Захисників України до 2026 року

Уряд відклав проведення такої перевірки за допомогою Реєстру ветеранів з 1 січня 2024 року на 1 січня 2026 року.

Коливання збільшуватимуться: Данило Гетманцев розповів, як може змінитися курс валют

Голова фінансового комітету зазначив, що кінцева мета – відпустити курс взагалі, коли для цього будуть усі необхідні передумови.

Період проходження військової служби посадовцям митних органів зарахують до строку перебування у спеціальному званні

Кабмін ухвалив відповідну постанову про зарахування проходження військової служби до строку перебування у спеціальному званні.

Новий добір на посади суддів місцевих судів може тривати два роки – ВККС

У ВККС повідомили, що навіть певне спрощення процедури добору не дозволить швидко провести новий добір суддів у суди першої інстанції.

  1. В Україні

Чи дає період неоплачуваної відпустки право на щорічну відпустку: роз’яснення

23:21, 8 січня 2024
Період відпустки без збереження заробітної плати під час воєнного стану не дає право на щорічну відпустку.
Чи дає період неоплачуваної відпустки право на щорічну відпустку: роз’яснення
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці роз’яснило, чи дає період відпустки без збереження заробітної плати під час воєнного стану право на щорічну відпустку.

Відповідь: ні, не дає у зв’язку із змінами, внесеними Законом України  від 22.11.2023 №3494-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань», який набув чинності  24 грудня 2023 року.

Відтепер, згідно з вимогами статті 26 Закону України «Про відпустки», за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 30 календарних днів на рік.

На час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, визначеного частиною першою цієї статті. Тривалість такої відпустки визначається угодою сторін.

Час перебування у відпустках, згаданих вище, не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 цього Закону України «Про відпустки».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Шевель
    Ольга Шевель
    суддя Східного апеляційного господарського суду