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  1. В Україні

Хакери розсилають українським військовим листи про рекрутинг до ЦАХАЛу

22:00, 8 січня 2024
Повідомлення від хакерів містять файли-архіви з назвами опитувань, геолокацій та позивних.
Хакери розсилають українським військовим листи про рекрутинг до ЦАХАЛу
Джерело фото: Укрінформ
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Українські військовослужбовці отримали підозрілі повідомлення від хакерів, які намагалися заражити їх комп'ютери шкідливим програмним забезпеченням, використовуючи пропозицію про рекрутинг до 3-ї окремої штурмової бригади або Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), – повідомило Держспецзв'язку.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA вжила заходів у зв'язку з серією кібератак. Хакери поширювали у месенджері Signal повідомлення, які містили шкідливе програмне забезпечення, пропонуючи військовим приєднатися до 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України та ЦАХАЛ.

Фахівці американо-японської компанії Trendmicro зафіксували підозрілу активність наприкінці грудня 2023 року і сповістили про це CERT-UA. Повідомлення від зловмисників містили файли-архіви, запуск яких міг призвести до зараження комп'ютерів шкідливими програмами REMCOSRAT і REVERSESSH. Хакери намагалися зробити ці повідомлення привабливими для військових, надаючи їм заголовки, які стосувалися "опитування полоненого", "геолокації", "команд кодування", "позивних" та інших.

В CERT-UA підкреслили, що хоча використано публічно доступний інструментарій (що може призвести до виявлення схожостей з іншими атаками), описана активність за іншими специфічними ознаками є окремим кластером кіберзагроз, який відстежується за ідентифікатором UAC-0184.

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