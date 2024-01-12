Когда ты зарегистрировался как лоббист, то получаешь гарантии проходить в органы власти, общаться с чиновниками, депутатами, министрами, - Денис Маслов объяснил суть законопроекта о лоббировании

«Законопроект о добропорядочном лоббировании регулирует следующее: если какие-то лица, имея свой частный интерес, хотят повлиять на принятие нормативно-правового акта, то они подходят к соответствующим инициаторам, авторам, депутатам, чиновникам и общаются, убеждают. Это может быть и нормативный акт, принятый органами местного самоуправления», – пояснил Денис Маслов.

Законопроект о лоббировании – это о прозрачности принятия того или иного нормативно-правового акта. Получение статуса лоббиста позволит лицу получить возможность и гарантии проходить в органы государственной власти и общаться с чиновниками и депутатами. Это подчеркнул народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов, цитирует его Верховная Рада.

Напомним, 10 января депутаты Верховной Рады 309 голосами поддержали в первом чтении законопроект №10337 о добросовестном лоббировании. Документ предусматривает введение статуса лоббиста, регистрацию в реестре прозрачности. Вместе с тем деятельность общественных активистов не будет подпадать под определение лоббизма. Субъекты адвокации, в том числе общественные активисты, не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования. Действие закона не будет распространяться на представительство внешнеполитических интересов дипломатическими учреждениями, деятельность медиа, а также политические партии.

Также действие закона не будет распространяться на деятельность, связанную с привлечением, использованием, мониторингом, предоставлением и использованием международной технической помощи, реализации проектов и программ международной технической помощи.

«По состоянию на сегодняшний день в Украине процедура лоббирования вообще нормативно не урегулирована. Многие граждане думают, что лоббирование – это о коррупции и узаконении взяточничества. На самом деле, это не так.

Этот законопроект регулирует следующее: если какие-либо лица или группа лиц, имея свой частный интерес, хотят повлиять на принятие того или иного нормативно-правового акта, изменение, отмену и т.д., то они подходят к соответствующим инициаторам, авторам, депутатам, чиновникам. и т.д. и общаются, убеждают. Это может быть и нормативный акт, принятый органами местного самоуправления», – пояснил Маслов.

Он уточнил, что все эти действия должны производиться в рамках процедур лоббирования. Право на это будут иметь лица, зарегистрированные в реестре прозрачности.

«Когда ты получил статус лоббиста, зарегистрировался, то после того ты получаешь возможность и гарантии проходить в органы государственной власти, проводить общение с чиновниками, депутатами, министрами и т.д. лицами, имеющими возможность принимать нормативно-правовые акты.

Более того, ты как лоббист еще должен отчитываться о своей деятельности: о предмете лоббирования, какой вопрос ты лоббируешь, кто является заказчиком такого лоббирования, кто заплатил и сколько денег за это, какие действия ты совершил, с кем встречался с чиновников, с кем организовывал какие-то меры, кому ты предоставлял соответствующую информацию, документы, чтобы убедить принять тот или иной законопроект или изменения в законопроект. Все это как раз о прозрачности», – цитирует Дениса Маслова сайт парламента.

По его словам, такой механизм внедряется для того, чтобы у каждого гражданина была возможность проверить, кто о чем общался и как пытался повлиять на принятие того или иного нормативно-правового акта.

Денис Маслов отметил, что принятие законопроекта о лоббировании является рекомендацией Европейской комиссии, а также так называемой группы GRECO, уважаемого института, борющегося против коррупции.

Сегодня же в ЕС идет серьезная дискуссия об усилении регулирования процедур лоббирования. «Все это для того, чтобы представители разных компаний, представляющих частный интерес, или даже представители других государств, в частности таких как РФ, напрямую или через подконтрольные им организации, не влияли на принятие решений политическими субъектами внутри ЕС. И здесь мы идем в унисон с практикой Евросоюза», – сказал парламентарий.

Он добавил, что после того, как ЕС примет единые стандарты, мы будем имплементировать соответствующие зеркальные нормы в Украине.

Напомним, 12 декабря Еврокомиссия решила создать Реестр прозрачности организаций, чтобы «вывести на свет» скрытое влияние иностранных лоббистов на политику в странах ЕС. Так, в Реестре прозрачности предлагается зарегистрировать субъекты, осуществляющие деятельность по представительству интересов от имени третьей страны. Государствам-членам будет предложено создать или адаптировать существующие национальные реестры для этой цели.

Автор: Наталья Мамченко

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