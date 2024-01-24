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  1. В Україні

У НАЗК закликали нардепів доопрацювати законопроєкт про доброчесне лобіювання

18:59, 24 січня 2024
Народні депутати можуть подати правки до проєкту Закону до кінця сьогоднішнього дня.
У НАЗК закликали нардепів доопрацювати законопроєкт про доброчесне лобіювання
Джерело фото: oporaua.org
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У Національному агентстві з питань запобігання корупції закликали народних депутатів доопрацювати законопроєкт про доброчесне лобіювання.

Так, там зазначили, що 24 січня відбулося чергове засідання робочої групи в Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики. В межах засідання було опрацьовано проект Закону «Про доброчесне лобіювання» (реєстр. № 10337).

До кінця сьогоднішнього дня народні депутати можуть подати правки до проєкту Закону, пишуть у НАЗК.

«Національне агентство закликає народних депутатів доопрацювати проект закону з метою прийняття збалансованого та дієвого закону, який буде відповідати найкращим міжнародним практикам та стандартам. Спільними зусиллями ми повинні досягти поставленої мети - побудови системи прозорих та доброчесних впливів, та подолання корупції в Україні», - зазначили у НАЗК.

Там зауважили, що НАЗК з 2022 року напрацювало законодавчі пропозиції та експертну базу, а також проаналізувало найкращі міжнародні практики щодо формування інституту доброчесного лобіювання в Україні. Відповідно до п. 3 Плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами), НАЗК є відповідальним за розроблення та супроводження у ВРУ законопроекту про лобіювання.

Законодавче врегулювання процесів лобіювання передбачено Державною антикорупційною програмою  на 2023 –2025 роки, рекомендаціями Групи держав проти корупції GRECO та Європейської Комісії.

10 січня 2024 року Верховна Рада України у першому читанні ухвалила проект Закону «Про доброчесне лобіювання».

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