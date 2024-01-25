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  1. В Україні

На Рівненщині жінка померла у кабінеті стоматолога

07:38, 25 січня 2024
Пацієнтка лікувала зуби з використанням седації.
На Рівненщині жінка померла у кабінеті стоматолога
ілюстративне фото
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У Рівненській області у місті Здолбунів  під час візиту до приватної стоматологічної клініки померла 50-річна жінка. Про це повідомляє поліція Рівненської області.

"19 січня близько 18:40 від медиків швидкої надійшло повідомлення, що під час візиту до приватної стоматологічної клініки в місті Здолбунів померла 50-річна жінка", – йдеться в повідомленні.

Пацієнтка лікувала зуби з використанням седації. Після введення препаратів у неї зупинилося дихання: медики намагалися провести реанімаційні заходи, утім вони не дали результату. На жаль, жінка померла. 

Під час огляду місця події слідчі вилучили речові докази, які мають значення у справі.

Правоохоронці відкрили справу за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником (ч. 1 ст. 140 ККУ). 

Зазначається, що в рамках кримінального провадження призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну, яка встановить причину смерті жінки. 

Нагадаємо, що у Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів. 

Також у Тернополі хлопчик помер після лікування зубів.

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