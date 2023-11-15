У Тернополі маленький хлопчик помер після лікування зубів: деталі трагедії

Мати хлопчика привезла його до стоматолога, щоб вилікувати карієс.

ілюстративне фото

В Тернополі маленький хлопчик помер в кабінеті у стоматолога. Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.

Зазначається, що у державну клініку дитину вімок 1 рік та 10 місяців привезла мама. У хлопчика діагностували карієс на зубах, який треба було пролікувати.

Оскільки він зовсім маленький, лікарі пояснили, що такі процедури проводяться лише під наркозом. Мамі та сину видали направлення для здачі усіх аналізів.

Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск. Його відвезли в реанімаційне відділення.

Маленького пацієнта не могли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини.

Поліція почала розслідування за статтею за частиною 2 статті 140 про неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником.

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